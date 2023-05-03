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На юго-востоке Крыма сбили беспилотники

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал в своем Telegram-канале, что на юго-востоке полуострова успешно отработали расчеты зенитно-ракетных комплексов.

На юго-востоке Крыма сбили беспилотники
© РИА Новости

Аксенов подчеркнул, что при инциденте никто не пострадал, ущерб гражданской инфраструктуре также не был нанесен.

Советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков, в свою очередь, заметил, что российские военные сбили в Крыму два ударных беспилотника.

Крючков напомнил, что жителям полуострова не следует выкладывать видеоматериалы, на которых запечатлена работа средств ПВО.

В Подмосковье упал беспилотник

Ранее глава Крыма неоднократно сообщал о работе сил ПВО в макрорегионе. Так, 29 апреля он отметил, что зенитчики сбили в воздушном пространстве Крыма дрон противника.

1 мая Аксенов похвалил расчеты ПВО за четкое и эффективное решение поставленных задач и поздравил их с очередным уничтоженным беспилотником.

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