На юго-востоке Крыма сбили беспилотники
Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал в своем Telegram-канале, что на юго-востоке полуострова успешно отработали расчеты зенитно-ракетных комплексов.
Аксенов подчеркнул, что при инциденте никто не пострадал, ущерб гражданской инфраструктуре также не был нанесен.
Советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков, в свою очередь, заметил, что российские военные сбили в Крыму два ударных беспилотника.
Крючков напомнил, что жителям полуострова не следует выкладывать видеоматериалы, на которых запечатлена работа средств ПВО.
Ранее глава Крыма неоднократно сообщал о работе сил ПВО в макрорегионе. Так, 29 апреля он отметил, что зенитчики сбили в воздушном пространстве Крыма дрон противника.
1 мая Аксенов похвалил расчеты ПВО за четкое и эффективное решение поставленных задач и поздравил их с очередным уничтоженным беспилотником.