На юго-востоке Крыма сбили беспилотники

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал в своем Telegram-канале, что на юго-востоке полуострова успешно отработали расчеты зенитно-ракетных комплексов.

Аксенов подчеркнул, что при инциденте никто не пострадал, ущерб гражданской инфраструктуре также не был нанесен.

Советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков, в свою очередь, заметил, что российские военные сбили в Крыму два ударных беспилотника.

Крючков напомнил, что жителям полуострова не следует выкладывать видеоматериалы, на которых запечатлена работа средств ПВО.

Ранее глава Крыма неоднократно сообщал о работе сил ПВО в макрорегионе. Так, 29 апреля он отметил, что зенитчики сбили в воздушном пространстве Крыма дрон противника.