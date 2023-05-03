Минобороны РФ провели брифинг для иностранных атташе

Уточняется, что брифинг был проведён для представителей дружественных стран. «Третьего мая 2023 года в Минобороны России проведен брифинг заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина для военных атташе дружественных стран. На основе доктринальных документов доведены российские подходы к ядерному сдерживанию. Отмечено, что деятельность Российской Федерации в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер и направлена на гарантированную защиту суверенитета и территориальной целостности страны», – сообщило военное ведомство.

Кроме того, на брифинге была «дана оценка» размещению американских ядерных снарядов на территории Европы и совместному с НАТО проведению ядерных миссий с теми государствами, которые сами не обладают ядерным оружием. Кроме того, Фомин заявил о том, что США и НАТО проигнорировали требования России о прекращении подобных действий. Уточняется, что во время брифинга Минобороны озвучило причины принятия решения о дополнительном обеспечении безопасности России и Беларуси. «Предпринятые меры являются ответом на деятельность Североатлантического альянса по эскалации обстановки», – заявили в ведомстве.