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Минобороны РФ провели брифинг для иностранных атташе

Замминистра обороны России Александр Фомин провёл брифинг для иностранных атташе о подходах Москвы к ядерному сдерживанию. Об этом сообщили в Минобороны России.

Минобороны РФ провели брифинг для иностранных атташе
© РИА Новости

Уточняется, что брифинг был проведён для представителей дружественных стран. «Третьего мая 2023 года в Минобороны России проведен брифинг заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина для военных атташе дружественных стран. На основе доктринальных документов доведены российские подходы к ядерному сдерживанию. Отмечено, что деятельность Российской Федерации в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер и направлена на гарантированную защиту суверенитета и территориальной целостности страны», – сообщило военное ведомство.

Кроме того, на брифинге была «дана оценка» размещению американских ядерных снарядов на территории Европы и совместному с НАТО проведению ядерных миссий с теми государствами, которые сами не обладают ядерным оружием. Кроме того, Фомин заявил о том, что США и НАТО проигнорировали требования России о прекращении подобных действий. Уточняется, что во время брифинга Минобороны озвучило причины принятия решения о дополнительном обеспечении безопасности России и Беларуси. «Предпринятые меры являются ответом на деятельность Североатлантического альянса по эскалации обстановки», – заявили в ведомстве.

Ранее военный эксперт привел гипотетические примеры применения ядерного оружия России и США.

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