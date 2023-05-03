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Финляндия отказалась передать Украине истребители

Финские военные не в состоянии в краткосрочной перспективе передать Киеву свои истребители Hornet, рассказал президент Финляндии Саули Ниинисте на брифинге по итогам переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на региональные СМИ.

Финляндия отказалась передать Украине истребители
© globallookpress.com

Ниинисте пояснил, что в настоящее время идет перевооружение финских ВВС на истребители F-35.

По его словам, Финляндия стремится надежно защитить свое воздушное пространство, поэтому вынужденно идет на большие расходы.

В силу этого, отметил политик, республика не может направить ВСУ свои истребители до тех пор, пока не получит новые самолеты. Он добавил, что к моменту полного перевооружения Hornet «фактически уже будут небоеспособны».

Киев преимущественно ведет переговоры о поставках F-16, уточнил Ниинисте, в то время как у республики находятся на вооружении устаревшие F-18, для которых требуются дополнительные сервисные площадки.

По его мнению, на фоне этого передача Hornet выглядит нецелесообразной.

Напомним, что производство F-16 для ВВС США продолжалось до 2005 года. На экспорт истребители этого типа производились вплоть до 2018 года.

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