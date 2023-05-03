СМИ: Швейцария рассматривает возможность участия в военных проектах ЕС

Об этом информирует портал Euractiv со ссылкой на представителя Министерства обороны, защиты населения и спорта Швейцарии.

«Швейцария изучает вопрос о том, следует ли ей присоединиться к двум военным проектам ЕС — по киберзащите и военной мобильности», — говорится в публикации.

В марте НАТО и Европейский союз объяснили швейцарским парламентариям, что они не ждут от Берна ничего, кроме реэкспорта оружия на Украину.