СМИ: Швейцария рассматривает возможность участия в военных проектах ЕС

Euractiv: Швейцария рассматривает возможность участия в военных проектах Евросоюза
Власти Швейцарии рассматривают возможность присоединения страны к военным проектам Европейского союза, касающихся киберзащиты и военной мобильности.
Об этом информирует портал Euractiv со ссылкой на представителя Министерства обороны, защиты населения и спорта Швейцарии.
«Швейцария изучает вопрос о том, следует ли ей присоединиться к двум военным проектам ЕС — по киберзащите и военной мобильности», — говорится в публикации.
В марте НАТО и Европейский союз объяснили швейцарским парламентариям, что они не ждут от Берна ничего, кроме реэкспорта оружия на Украину.