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Послы стран ЕС одобрили выделение миллиарда евро на закупку боеприпасов для Украины

Послы 27 стран — членов Европейского союза (ЕС) одобрили выделение одного миллиарда евро на закупку боеприпасов для Украины. Об этом в среду, 3 мая, сообщили в пресс-службе правительства Швеции.

Послы ЕС одобрили выделение €1 млрд на закупки боеприпасов для Украины
© вечерняя москва

— Послы ЕС утвердили решение по мерам поддержки в рамках Европейского фонда мира, чтобы поддержать ВСУ выделением одного миллиарда евро на совместные закупки амуниции и ракет, — сообщили в Twitter-аккаунте правительства.

8 марта Жозеп Боррель заявил, что министры обороны стран Евросоюза согласились поставить Украине артиллерийские боеприпасы из оставшихся запасов. По его словам, ЕС выделит из европейского фонда еще миллиард евро на помощь Украине. Однако он подчеркнул, что речь идет только о первом этапе поставок.

20 марта страны ЕС утвердили соответствующий план. Средства на реализацию плана будут выделены из Европейского фонда мира.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что, говоря о помощи с поставками оружия Украине для достижения мира, западные политики на самом деле подразумевают совершенно другую цель.

По информации газеты Welt am Sonntag, военные круги ЕС сомневаются в возможности реализации плана по передаче Украине снарядов. Отмечается, что на сбор необходимого числа боеприпасов может понадобиться не один год.

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