В Подмосковье упал беспилотник

В лесном массиве под Коломной (Подмосковье) упал беспилотник. Об этом пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел между селами Северское (входит в городской округ Коломна) и Черкизово.

На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб.

По данным канала, они обнаружили на месте крушения небольшую воронку, рядом с которой находились обломки крыла и двигатель.