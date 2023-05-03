В Подмосковье упал беспилотник
В лесном массиве под Коломной (Подмосковье) упал беспилотник. Об этом пишет РЕН ТВ.
Инцидент произошел между селами Северское (входит в городской округ Коломна) и Черкизово.
На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб.
По данным канала, они обнаружили на месте крушения небольшую воронку, рядом с которой находились обломки крыла и двигатель.
Ранее пресс-служба главы РФ сообщила о попытке ВСУ нанести с помощью беспилотников удар по Кремлю. В ведомстве пояснили, что спецслужбам удалось вывести из строя аппараты, задействованные в атаке.