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В Подмосковье упал беспилотник

В лесном массиве под Коломной (Подмосковье) упал беспилотник. Об этом пишет РЕН ТВ.

В Подмосковье упал беспилотник
© РИА Новости

Инцидент произошел между селами Северское (входит в городской округ Коломна) и Черкизово.

На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб.

По данным канала, они обнаружили на месте крушения небольшую воронку, рядом с которой находились обломки крыла и двигатель.

Опубликовано видео предполагаемой атаки дронов на Кремль

Ранее пресс-служба главы РФ сообщила о попытке ВСУ нанести с помощью беспилотников удар по Кремлю. В ведомстве пояснили, что спецслужбам удалось вывести из строя аппараты, задействованные в атаке.

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