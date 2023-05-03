Герой России привел версию подготовки атаки украинских дронов на Кремль

Причастными к запуску дронов по Кремлю могут оказаться беженцы с Украины. Такую версию атаки привел Герой России генерал-майор Сергей Липовой в беседе с НСН.

«Большое количество [беженцев] находится в европейской части. Вполне возможно, что некоторые из этих беженцев представляют "спящую ячейку"», — предположил Герой России.

Липовой сообщил, что в ближайшее время правоохранительные органы выяснят, кто стоит за этой атакой и озвучат свои данные.