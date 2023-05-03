Пригожин: ВСУ уже фактически перешли в наступление

Украинские войска уже фактически начали контрнаступление, рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Об этом пишет RT.

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Пригожин подчеркнул, что российские военные наблюдают значительно возросшую активность авиации противника «по периметру и внутри нашего фронта».

Активизация ВСУ, уточнил бизнесмен, фиксируется также за пределами границ Украины как таковой: противник совершает диверсии на железной дороге, использует беспилотники.

По его оценке, действия противника в целом свидетельствуют о том, что «наступление ВСУ уже, собственно говоря, началось».

Вместе с тем, пояснил Пригожин, украинские военные еще не начали активную фазу контрнаступления. Он предположил, что масштабные действия начнутся в ближайшее время.