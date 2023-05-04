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Зеленский поверил в успех контрнаступления Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в успех контрнаступления Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьерами Нидерландов и Бельгии, передает издание «Украинская правда».

Зеленский поверил в успех контрнаступления Украины
© globallookpress.com

«Мы верим в успех нашего контрнаступления. Мы делаем максимум. Не только наши военные, но и общество, наши заводы, наши предприниматели — все думают, как усилить нашу армию ежедневно», — сказал он.

По словам президента, Украина думает о подготовке к контрнаступлению, а не о том, что у ВСУ может не быть успеха. Зеленский отметил, что не способен гарантировать стопроцентную успешность, так как этого никто не знает. Украина пойдет вперед, а также ожидает что-то от партнеров, добавил политик. При этом он не уточнил, о чем идет речь.

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