Зеленский поверил в успех контрнаступления Украины

«Мы верим в успех нашего контрнаступления. Мы делаем максимум. Не только наши военные, но и общество, наши заводы, наши предприниматели — все думают, как усилить нашу армию ежедневно», — сказал он.

По словам президента, Украина думает о подготовке к контрнаступлению, а не о том, что у ВСУ может не быть успеха. Зеленский отметил, что не способен гарантировать стопроцентную успешность, так как этого никто не знает. Украина пойдет вперед, а также ожидает что-то от партнеров, добавил политик. При этом он не уточнил, о чем идет речь.