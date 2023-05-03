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Зеленский анонсировал скорое наступление ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) скоро пойдут в наступление. Об этом он сказал на пресс-конференции в Финляндии, сообщает РИА Новости.

Украинский лидер уверен, что Киев получит от Запада самолеты, однако лишь после наступательных действий.

«Хотелось бы, чтобы наоборот было, но есть как есть», — добавил он.

Напомним, что 3 марта Зеленский прибыл в Финляндию с необъявленным визитом. Там он встретится с президентом Саули Ниинисте, после чего посетит саммит стран Северной Европы и Украины. Там также будут присутствовать премьер-министры Швеции, Дании, Норвегии и Исландии.

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Ожидается, что в ходе переговоров Зеленский и Ниинисте стороны обсудят дальнейшую поддержку Украины, двусторонние отношения между странами и глобальную геополитическую ситуацию. На саммите будут подниматься вопросы помощи Киеву, а также развития отношений страны с Евросоюзом и НАТО.

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