Зеленский анонсировал скорое наступление ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) скоро пойдут в наступление. Об этом он сказал на пресс-конференции в Финляндии, сообщает РИА Новости.
Украинский лидер уверен, что Киев получит от Запада самолеты, однако лишь после наступательных действий.
«Хотелось бы, чтобы наоборот было, но есть как есть», — добавил он.
Напомним, что 3 марта Зеленский прибыл в Финляндию с необъявленным визитом. Там он встретится с президентом Саули Ниинисте, после чего посетит саммит стран Северной Европы и Украины. Там также будут присутствовать премьер-министры Швеции, Дании, Норвегии и Исландии.
Ожидается, что в ходе переговоров Зеленский и Ниинисте стороны обсудят дальнейшую поддержку Украины, двусторонние отношения между странами и глобальную геополитическую ситуацию. На саммите будут подниматься вопросы помощи Киеву, а также развития отношений страны с Евросоюзом и НАТО.