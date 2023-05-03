ЕК представила план милитаризации промышленности Евросоюза
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Еврокомиссией был подготовлен и представлен план наращивания производства боеприпасов. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.
По словам еврокомиссара, на эти цели выделят €500 млн из бюджета ЕС. Кроме того, из внебюджетного Европейского фонда мира привлекут €1 млрд, добавил он.
Бретон указал на наличие заводов. Он уточнил, что 11 стран ЕС уже могут начать ускоренное производство снарядов натовского калибра 155 мм и две страны ЕС снарядов советского калибра 152 мм, подчеркнул Бретон.
Ранее ТАСС, ссылаясь на несколько независимых дипломатических источников в Брюсселе, сообщило, что Еврокомиссией разрабатывается пакет документов по ускоренной милитаризации экономики Евросоюза, который предполагает сделать производство боеприпасов и вооружений одним из приоритетных направлений развития экономики наряду с зеленой энергетикой.