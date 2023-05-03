ЕК представила план милитаризации промышленности Евросоюза

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Еврокомиссией был подготовлен и представлен план наращивания производства боеприпасов. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

По словам еврокомиссара, на эти цели выделят €500 млн из бюджета ЕС. Кроме того, из внебюджетного Европейского фонда мира привлекут €1 млрд, добавил он.

Бретон указал на наличие заводов. Он уточнил, что 11 стран ЕС уже могут начать ускоренное производство снарядов натовского калибра 155 мм и две страны ЕС снарядов советского калибра 152 мм, подчеркнул Бретон.