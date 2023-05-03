$79.96-0.5587.66-0.72

ЕК представила план милитаризации промышленности Евросоюза

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Еврокомиссией был подготовлен и представлен план наращивания производства боеприпасов. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

ЕК представила план милитаризации промышленности Евросоюза
© globallookpress.com

По словам еврокомиссара, на эти цели выделят €500 млн из бюджета ЕС. Кроме того, из внебюджетного Европейского фонда мира привлекут €1 млрд, добавил он.

Бретон указал на наличие заводов. Он уточнил, что 11 стран ЕС уже могут начать ускоренное производство снарядов натовского калибра 155 мм и две страны ЕС снарядов советского калибра 152 мм, подчеркнул Бретон.

Ранее ТАСС, ссылаясь на несколько независимых дипломатических источников в Брюсселе, сообщило, что Еврокомиссией разрабатывается пакет документов по ускоренной милитаризации экономики Евросоюза, который предполагает сделать производство боеприпасов и вооружений одним из приоритетных направлений развития экономики наряду с зеленой энергетикой.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий