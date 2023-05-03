На появившихся в сети кадрах видно, что цистерны с топливом в Темрюкском районе региона атаковали сразу два дрона.

Пожар в резервуаре с нефтепродуктами начался в поселке Волна Темрюкского района Кубани в ночь со 2 на 3 мая. Ему присвоили третий ранг сложности, по последним данным, огонь охватил 1,2 тысячи квадратных метров. К тушению привлекли почти 200 человек и 5 пожарных поездов.