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Парад на Красной площади состоится, несмотря на атаку БПЛА – Песков

Парад Победы на Красной площади 9 мая отменять не планируется, несмотря на атаку украинских БПЛА. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Никаких изменений нет, парад состоится", – сказал представитель главы российского государства.

Ранее в среду пресс-служба президента России сообщила, что в ночь на 3 мая Украина попыталась нанести удар по Кремлю. Для этого были использованы два беспилотника, однако российские военные вывели их из строя.

Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю

В Кремле случившееся назвали спланированной террористической акцией и покушением на российского лидера. При этом там уточнили, что никто в результате атаки не пострадал.

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