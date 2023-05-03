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Британская разведка заявила о смене стратегии ракетных ударов России по Украине

Армия России сменила стратегию ракетных ударов по Украине, и теперь фокус смещен на поражение военных стратегических и логистических объектов, а не на объекты энергетической инфраструктуры. Такие выводы содержатся в сообщении разведки Британии, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте.

В Британии заявили о смене стратегии ракетных ударов России по Украине
© РИА Новости

«В обоих ракетных ударах использовалось меньшее количество ракет, чем в предыдущих атаках... Наблюдаемые типы объектов, пораженных российскими ракетами, указывают на возможный отказ от украинской электросети в качестве приоритетной цели. Оба удара, вероятно, были нацелены на военную, промышленную и логистическую инфраструктуру Украины», — говорится в выводе сотрудников британской разведки.

28 апреля Минобороны сообщило, что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли групповой ракетный удар по резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также соединения Российской армии поразили объединенный штаб обороны Артемовска (украинское название — Бахмут).

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Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ракетный удар, нанесенный Российской армией в ночь на 27 апреля по территории судостроительного завода в Николаеве, уничтожил около 20 высших украинских и зарубежных офицеров.

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