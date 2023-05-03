В Британии заявили о смене стратегии ракетных ударов России по Украине

Армия России сменила стратегию ракетных ударов по Украине, и теперь фокус смещен на поражение военных стратегических и логистических объектов, а не на объекты энергетической инфраструктуры. Такие выводы содержатся в сообщении разведки Британии, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте.