MW: российские управляемые бомбы обострили проблемы украинской ПВО

Массированное использование ВКС России высокоточных планирующих бомб создало дополнительные трудности для ПВО Украины. А у той сейчас и так нелегкие времена: одновременно с подрывом 200 тонн боеприпасов в Павлодаре были уничтожены охранявшие их два дивизиона С-300. До этого под Херсоном российские войска сожгли четыре дивизиона С-300. Добавьте сюда стремительно исчезающие запасы зенитных ракет и станет ясно, что поводов для оптимизма у ВСУ немного.

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В апреле артиллерия и авиация России заметно усилили удары по позициям ВСУ, помогая штурмовым отрядам в районе Авдеевки, Артемовска и Угледара. В ходе авианалетов ВКС РФ стали активно использовать 500-килограммовые бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). С его помощью любая авиабомба советского образца (а их в арсеналах Минобороны очень много) превращается в современное высокоточное оружие. Но главной неприятностью для ВСУ стало не это.

2 мая представитель украинских ВВС Юрий Игнат рассказал, что бомбы с УМПК после отделения от носителя могут пролететь еще порядка 70 километров. То есть их применение избавляет российские самолеты от необходимости заходить в зону действия украинской ПВО. Причем применение планирующих бомб носит массовый характер и его интенсивность постоянно нарастает, поскольку российская промышленность наладила серийное производство таких боеприпасов, пишет Military Watch Magazine.