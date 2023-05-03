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Удар «Герани» по штабу ВМФ Украины в Одессе попал на видео

Видео удара российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Герань-2» по штабу военно-морского флота (ВМФ) Украины в Одессе опубликовал военный корреспондент Андрей Руденко в Telegram.

Удар «Герани» по штабу ВМФ Украины в Одессе попал на видео
© РИА Новости

На опубликованных кадрах видно, как беспилотник направляется в сторону здания, а затем пикирует на него. Вскоре происходит взрыв.

Ранее появилось видео уничтожения самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ) российским истребителем Су-35. Во время одного из вылетов российские летчики своевременно обнаружили воздушную цель и уничтожили ее ракетой.

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