Удар «Герани» по штабу ВМФ Украины в Одессе попал на видео

Видео удара российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Герань-2» по штабу военно-морского флота (ВМФ) Украины в Одессе опубликовал военный корреспондент Андрей Руденко в Telegram.

На опубликованных кадрах видно, как беспилотник направляется в сторону здания, а затем пикирует на него. Вскоре происходит взрыв.