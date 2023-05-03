Удар «Герани» по штабу ВМФ Украины в Одессе попал на видео
Видео удара российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Герань-2» по штабу военно-морского флота (ВМФ) Украины в Одессе опубликовал военный корреспондент Андрей Руденко в Telegram.
На опубликованных кадрах видно, как беспилотник направляется в сторону здания, а затем пикирует на него. Вскоре происходит взрыв.
Ранее появилось видео уничтожения самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ) российским истребителем Су-35. Во время одного из вылетов российские летчики своевременно обнаружили воздушную цель и уничтожили ее ракетой.