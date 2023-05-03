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Северный флот обнаружил в Баренцевом море останки фронтового судна "Персей"

Экспедиция Северного флота и Русского географического общества "Помни войну" обнаружила недалеко от южного побережья полуострова Рыбачий останки первого судна исследовательского флота Советского Союза "Персей". Фашисты потопили его в начале Великой Отечественной войны после доставки военных грузов на полуостров.

В Баренцевом море обнаружили останки фронтового судна "Персей"
© Российская Газета

Легендарное судно, столетний юбилей которого отметили в 2022 году, специалисты гидрографической службы Северного флота нашли при выполнении съемки рельефа дна. Об этом сообщает пресс-служба СФ.

Позже часть оставшегося после потопления судна использовали как стационарный причал для снабжения оборонявших полуостров защитников Заполярья. Ряд этих элементов до сих пор сохранился на берегу. Большая часть корпуса находится на дне.

Считалось, что объект полностью утрачен. Экспедиция планирует более детальное обследование обнаруженного объекта.

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