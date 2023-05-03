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В офисе Зеленского признали, что Киев часто вынужден дорабатывать старое оружие Запада

Украина зачастую вынуждена дорабатывать поставляемые Западом вооружения, которые долгое время хранились на складах. Об этом сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в опубликованном в среду интервью в газете Corriere della Sera.

В офисе Зеленского признали, что Киев использует старое оружие Запада
© president.gov.ua

"Самоходные гаубицы долгое время находились на хранении, они требуют очевидной оперативной модернизации. Это нормальная практика - всегда обсуждать логистику обслуживания с нашими партнерами, и, учитывая срочную необходимость доставки оружия на фронт, часто бывает, что то или иное оружие дорабатывается здесь, на Украине. Понятно, что идеальным вариантом было бы получать готовое к использованию оружие, но давайте будем реалистами, мы всегда готовы его ремонтировать и восстанавливать", - сказал он, комментируя публикацию издания Financial Times о том, что все 20 самоходных гаубиц, которые Рим в этом году передал Киеву, оказались не пригодны к боевым действиям.

Подоляк не стал приводить подробности о поставках на Украину неисправного оружия, в том числе из других стран. Отвечая на вопрос о том, получила ли Украина из Италии зенитный ракетный комплекс SAMP-T, он отметил, что "период подготовки персонала и ввода в эксплуатацию длительный".

Ранее Минобороны Италии сообщило, что украинские власти изначально запрашивали у республики снятую с вооружения технику, которая нуждается в ремонте.

В марте 2022 года парламент Италии одобрил резолюцию об оказании Украине помощи, в том числе военной. Было выпущено пять межведомственных декретов с перечнем поставляемого оружия, который засекречен. Пришедшее в октябре к власти новое правоцентристское правительство ранее одобрило декрет о продлении сроков оказания военной помощи на весь 2023 год. Он был окончательно утвержден в национальном парламенте нового созыва, и уже новое правительство утвердило еще один пакет поставок. Глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни заявлял, что итальянские власти оказали Киеву военную поддержку на сумму порядка €1,5 млрд.

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