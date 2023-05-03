В офисе Зеленского признали, что Киев использует старое оружие Запада

"Самоходные гаубицы долгое время находились на хранении, они требуют очевидной оперативной модернизации. Это нормальная практика - всегда обсуждать логистику обслуживания с нашими партнерами, и, учитывая срочную необходимость доставки оружия на фронт, часто бывает, что то или иное оружие дорабатывается здесь, на Украине. Понятно, что идеальным вариантом было бы получать готовое к использованию оружие, но давайте будем реалистами, мы всегда готовы его ремонтировать и восстанавливать", - сказал он, комментируя публикацию издания Financial Times о том, что все 20 самоходных гаубиц, которые Рим в этом году передал Киеву, оказались не пригодны к боевым действиям.