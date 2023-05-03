Минобороны: истребитель ВКС России уничтожил украинский самолет

Истребитель Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) России обнаружил и уничтожил украинский самолет в ходе одного из патрулирований. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Ведомство показало видео, на котором запечатлена подготовка истребителя к взлету, вылет на боевое патрулирование, маневрирование, обнаружение самолета противника, пуск ракеты по нему и возвращение на аэродром. Отмечается, что Су-35 был снабжен ракетами класса «воздух-воздух», а также противорадиолокационными ракетами Х-31П.

В Минобороны уточнили, что экипажи многоцелевых истребителей проводили патрулирование и прикрытие в заданном районе бомбардировщиков и штурмовиков.