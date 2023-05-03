Российские военные нанесли удар по месту подготовки ВСУ в Запорожье

Российские военные нанесли удар по месту подготовки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранными инструкторами в городе Запорожье, временно подконтрольном Киеву. Об этом Россией» Владимир Рогов.

По его словам, удар по украинским военным, проводящим боевое слаживание, был нанесен на территории карьера в Шевченковском районе Запорожья. В этот момент на полигоне находились в том числе иностранные инструкторы, добавил Рогов.

Ранее Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области на линии фронта в последние дни усилились артиллерийские дуэли.