Мобилизация: последние новости на сегодня 3 мая 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 3 мая 2023, в материале «Рамблера».

Военные из-зоны СВО обратились к главе курганского округа

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Военнослужащие из Курганского округа, участвующие в боевых действиях на территории Украины, выразили благодарность главе Евгению Ленкову и своим землякам за поставки гуманитарной помощи. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на группу администрации Каргапольского округа в социальной сети «ВКонтакте».

«Отдельное спасибо бы хотелось сказать главе Каргапольского округа который после нашего визита к нему не остался равнодушным, поддержал наши пожелания и курировал данную гуманитарную помощь», — рассказал один из бойцов. Он пояснил, что им в помощь прислали грязевую резину и тепловизоры.

Солдаты также сердечно поблагодарили всех жителей Каргапольского округа, принимавших участие в закупке гуманитарной помощи.

Все ополченцы и добровольцы Донбасса получат ветеранские льготы

Все мужчины и женщины, которые по решению органов государственной власти ДНР и ЛНР воевали с Украиной сразу после событий 2014 года, получат статус ветеранов боевых действий. Такие поправки внес в закон «О ветеранах» президент России Владимир Путин, напомнила «Российская газета».

Издание подчеркивает, что до сих пор у ополченцев не было таких прав, поэтому они не могли воспользоваться ветеранскими льготами. Также статус ветерана могут получить лица, заключившие контракт с организациями, оказывающими посильную помощь в выполнении возложенных на армию России задач на Украине. Речь идет о добровольцах.

Юрий Трутнев встретился с российскими военнослужащими в зоне боевых действий

Заместитель Председателя Правительства РФ, полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев побывал в зоне ведения боевых действий на Украине и встретился с командирами и военнослужащими Российской армии, пишет официальный портал Забайкальского края.

Трутнев заявил, что ему повстречались хорошо подготовленные, грамотные бойцы, которые «знают свое дело и любят свою страну».

«Такие соотечественники — гордость нашей страны. Будем и дальше их поддерживать», — заявил он.