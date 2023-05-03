Мобилизация: последние новости на сегодня 3 мая 2023 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 3 мая 2023, в материале «Рамблера».
Военные из-зоны СВО обратились к главе курганского округа
Военнослужащие из Курганского округа, участвующие в боевых действиях на территории Украины, выразили благодарность главе Евгению Ленкову и своим землякам за поставки гуманитарной помощи. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на группу администрации Каргапольского округа в социальной сети «ВКонтакте».
«Отдельное спасибо бы хотелось сказать главе Каргапольского округа который после нашего визита к нему не остался равнодушным, поддержал наши пожелания и курировал данную гуманитарную помощь», — рассказал один из бойцов. Он пояснил, что им в помощь прислали грязевую резину и тепловизоры.
Солдаты также сердечно поблагодарили всех жителей Каргапольского округа, принимавших участие в закупке гуманитарной помощи.
Все ополченцы и добровольцы Донбасса получат ветеранские льготы
Все мужчины и женщины, которые по решению органов государственной власти ДНР и ЛНР воевали с Украиной сразу после событий 2014 года, получат статус ветеранов боевых действий. Такие поправки внес в закон «О ветеранах» президент России Владимир Путин, напомнила «Российская газета».
Издание подчеркивает, что до сих пор у ополченцев не было таких прав, поэтому они не могли воспользоваться ветеранскими льготами. Также статус ветерана могут получить лица, заключившие контракт с организациями, оказывающими посильную помощь в выполнении возложенных на армию России задач на Украине. Речь идет о добровольцах.
Юрий Трутнев встретился с российскими военнослужащими в зоне боевых действий
Заместитель Председателя Правительства РФ, полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев побывал в зоне ведения боевых действий на Украине и встретился с командирами и военнослужащими Российской армии, пишет официальный портал Забайкальского края.
Трутнев заявил, что ему повстречались хорошо подготовленные, грамотные бойцы, которые «знают свое дело и любят свою страну».
«Такие соотечественники — гордость нашей страны. Будем и дальше их поддерживать», — заявил он.
Политик передал военнослужащим снаряжение, оборудование, транспортные средства и вооружение от неравнодушных граждан и предприятий.