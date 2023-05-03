Спецоперация на Украине 3 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 3 мая 2023 года.

ВСУ с полуночи четыре раза обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины с полуночи нанесли по территории ДНР четыре удара. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Как говорится в сообщении, под обстрел попали населенные пункты Сладкое, Васильевка, Шевченко и Степное. Украинские войска применили артиллерию калибра 155 мм, 152 мм и 122 мм. В общей сложности они использовали 19 снарядов.

Российские военные сбили три самолета ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны сбили три самолета Воздушных сил Украины: два МиГ-29 и один Су-25. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на заявление официального представителя Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игоря Конашенкова.

По его словам, один истребитель МиГ-29 ликвидировали в ДНР, а другой в Херсонской области. Там же сбили и Су-25.

Конашенков также рассказал, что российская стороны за сутки перехватила восемь реактивных снарядов HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.

Беспилотник ВСУ атаковал стройку защитных сооружений в Белгородской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины сбросил взрывное устройство на место строительства защитных сооружений в Белгородской области. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на издание Baza в Telegram-канале.

Как говорится в публикации, нападение произошло накануне в 13:00 неподалеку от села Прилесье. Местный житель выполнял земельные работы, когда украинский беспилотный летательный аппарат скинул взрывное устройство.