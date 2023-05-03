Пентагон: атомная подлодка ВМС США отправится в Южную Корею

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что атомная подводная лодка класса "Огайо" зайдет в акваторию Южной Кореи. Об этом сообщает ТАСС.

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"Я не собираюсь заранее объявлять о каких-либо сроках развертывания. Это будет модель ПЛАРБ (подводная лодка атомная с баллистическими ракетами) класса "Огайо". Но это все, что я могу сказать", — заявил Райдер.

Он подчеркнул, что не будет вдаваться в подробности о конкретной полезной нагрузке подлодки. Ранее президент США Джо Байден пообещал КНДР "смену режима", если она предпримет ядерный удар по США и их союзникам. До этого американские СМИ сообщили, что США направит свои атомные подлодки к берегам Южной Кореи.