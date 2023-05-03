$79.96-0.5587.66-0.72

Пентагон: атомная подлодка ВМС США отправится в Южную Корею

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что атомная подводная лодка класса "Огайо" зайдет в акваторию Южной Кореи. Об этом сообщает ТАСС.

Пентагон: атомная подлодка ВМС США отправится в Южную Корею
© postimees.ee

"Я не собираюсь заранее объявлять о каких-либо сроках развертывания. Это будет модель ПЛАРБ (подводная лодка атомная с баллистическими ракетами) класса "Огайо". Но это все, что я могу сказать", — заявил Райдер.

Он подчеркнул, что не будет вдаваться в подробности о конкретной полезной нагрузке подлодки. Ранее президент США Джо Байден пообещал КНДР "смену режима", если она предпримет ядерный удар по США и их союзникам. До этого американские СМИ сообщили, что США направит свои атомные подлодки к берегам Южной Кореи.

CNN уточняет, что новое соглашение стран направлено на "сдерживание агрессии Северной Кореи", оно включает обязательство Вашингтона по размещению атомных подлодок в Южной Корее впервые за 40 лет. 26 апреля южнокорейский лидер Юн Сок Ель провел в Вашингтоне переговоры с Байденом. Американский лидер сообщил, что обсудил с собеседником сотрудничество по укреплению мира и стабильности в Тайваньском проливе, обеспечению свободы судоходства в Южно-Китайском море и за его пределами. Оба лидера подтвердили "общую приверженность поддерживать народ Украины".

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий