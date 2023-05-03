Пентагон: атомная подлодка ВМС США отправится в Южную Корею

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что атомная подводная лодка класса "Огайо" зайдет в акваторию Южной Кореи. Об этом сообщает ТАСС.
"Я не собираюсь заранее объявлять о каких-либо сроках развертывания. Это будет модель ПЛАРБ (подводная лодка атомная с баллистическими ракетами) класса "Огайо". Но это все, что я могу сказать", — заявил Райдер.
Он подчеркнул, что не будет вдаваться в подробности о конкретной полезной нагрузке подлодки. Ранее президент США Джо Байден пообещал КНДР "смену режима", если она предпримет ядерный удар по США и их союзникам. До этого американские СМИ сообщили, что США направит свои атомные подлодки к берегам Южной Кореи.
CNN уточняет, что новое соглашение стран направлено на "сдерживание агрессии Северной Кореи", оно включает обязательство Вашингтона по размещению атомных подлодок в Южной Корее впервые за 40 лет. 26 апреля южнокорейский лидер Юн Сок Ель провел в Вашингтоне переговоры с Байденом. Американский лидер сообщил, что обсудил с собеседником сотрудничество по укреплению мира и стабильности в Тайваньском проливе, обеспечению свободы судоходства в Южно-Китайском море и за его пределами. Оба лидера подтвердили "общую приверженность поддерживать народ Украины".