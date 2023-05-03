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Российские военные уничтожают остатки украинской ПВО «Ланцетами»

Вооруженные силы России используют сосредоточенные групповые удары дронов-камикадзе «Ланцет» для ликвидации остатков украинской системы противовоздушной обороны большой дальности, пишет РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Российские военные уничтожают остатки украинской ПВО «Ланцетами»
© ТАСС

«Российские военные для уничтожения остатков зенитных ракетных систем Украины большой дальности <...> применяют тактику сосредоточенных групповых ударов, когда в одном налете могут использоваться до десятка барражирующих боеприпасов «Ланцет», — сообщил он. По его словам, российские войска таким образом уничтожают С-300ПС и С-300В противника.

Собеседник агентства также заверил, что подобная тактика гарантирует максимальную эффективность при уничтожении комплексов семейства С-300, среди которых есть командные пункты, пусковые установки ракет, радары и много другой техники.

Между тем этой ночью в городе Кропивницкий в центральной части Украины зафиксировали серию взрывов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на издание «Зеркало недели».

Другие подробности инцидента в данный момент отсутствуют. В Кировоградской области объявлена воздушная тревога.

Ранее взрывы произошли в Киеве и Киевской области, а также в Днепре.

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