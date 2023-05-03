ТАСС: бомбы ФАБ-250 доработали до уровня высокоточных планируемых боеприпасов
Стоящие на вооружении ВКС России авиационные бомбы ФАБ-250 оснастили инерциальной навигационной системой и разместили на крылатой платформе. Усовершенствование позволило сделать из обычных бомб планирующие высокоточные боеприпасы.
"При скорости отцепа от самолета в 800-900 километров в час бомба планирует на дальность до 80 километров", - сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.
Модернизация ФАБ-250 позволила оснастить в массовом порядке планируемыми боеприпасами фронтовые бомбардировщики Су-34, которые, не входя в зону украинских систем ПВО, смогут поражать любые цели с высокой точностью.
Боевая часть бомбы весом 250 килограммов гарантирует уничтожение любых установок ПВО, радаров, командных пунктов и артиллерийских систем противника.
В Минобороны РФ информацию пока не комментируют.