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ТАСС: бомбы ФАБ-250 доработали до уровня высокоточных планируемых боеприпасов

Стоящие на вооружении ВКС России авиационные бомбы ФАБ-250 оснастили инерциальной навигационной системой и разместили на крылатой платформе. Усовершенствование позволило сделать из обычных бомб планирующие высокоточные боеприпасы.

Бомбы ФАБ-250 доработали до уровня высокоточных планируемых боеприпасов
© Российская Газета

"При скорости отцепа от самолета в 800-900 километров в час бомба планирует на дальность до 80 километров", - сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Модернизация ФАБ-250 позволила оснастить в массовом порядке планируемыми боеприпасами фронтовые бомбардировщики Су-34, которые, не входя в зону украинских систем ПВО, смогут поражать любые цели с высокой точностью.

Боевая часть бомбы весом 250 килограммов гарантирует уничтожение любых установок ПВО, радаров, командных пунктов и артиллерийских систем противника.

В Минобороны РФ информацию пока не комментируют.

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