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Британия не передаст Украине вертолеты Apache

Великобритания не планирует передавать Украине вертолеты Apache, однако ищет поставщиков бронетехники и ракет дальностью от 100 км до 300 км для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опубликованные письменные ответы представителей Министерства обороны Великобритании на вопросы членов парламента страны.

Британия не передаст Украине вертолеты Apache
© ТАСС

«У правительства в настоящий момент нет планов передавать Украине вертолеты Apache», — указала заместитель главы оборонного ведомства баронесса Аннабель Голди, отвечая на соответствующий вопрос.

Другой заместитель министра обороны королевства Джеймс Хиппи сообщил, что Международный фонд помощи Украине в данный момент планирует оплатить средства противовоздушной обороны и вооружения большой дальности для Киева.

На сайте правительства Великобритании указано, что ведомство принимает заявки от потенциальных поставщиков до 4 мая. Перед ними стоит задача отправить на Украину ракеты с дальностью в 100-300 км, морского, наземного или воздушного базирования с полезной нагрузкой от 20 до 490 кг. Предпочтение при этом будет отдаваться ракетам, перехватить которые противнику достаточно сложно, учитывая их возможности для противодействия средствам противовоздушной защиты.

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