Британия не передаст Украине вертолеты Apache

Великобритания не планирует передавать Украине вертолеты Apache, однако ищет поставщиков бронетехники и ракет дальностью от 100 км до 300 км для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опубликованные письменные ответы представителей Министерства обороны Великобритании на вопросы членов парламента страны.

На сайте правительства Великобритании указано, что ведомство принимает заявки от потенциальных поставщиков до 4 мая. Перед ними стоит задача отправить на Украину ракеты с дальностью в 100-300 км, морского, наземного или воздушного базирования с полезной нагрузкой от 20 до 490 кг. Предпочтение при этом будет отдаваться ракетам, перехватить которые противнику достаточно сложно, учитывая их возможности для противодействия средствам противовоздушной защиты.