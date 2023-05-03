ВВС Израиля нанесли удары по Газе в ответ на 37 палестинских ракет

По данным армии Израиля, из палестинского анклава по южным районам страны было выпущено 37 ракет. В ответ самолеты израильских ВВС нанесли удары по ряду объектов, принадлежащих группировке ХАМАС. Бомбардировкам были подвергнуты тренировочный лагерь ХАМАС, база, на которой производства оружия, бетонный завод, полигон и туннель, используемый группировкой в южной части Газы. В пресс-службе израильской армии заявили, что эти удары нанесли серьезный ущерб способности ХАМАС укрепляться и вооружаться. Палестинские СМИ передают, что в северной и центральной части Газы были слышны сильные взрывы.