Times of Israel: ВВС Израиля нанесли удары по Газе в ответ на 37 палестинских ракет
Израильская авиация нанесла удары по сектору Газа в ответ на многочисленные ракетные обстрелы территории страны, сообщает Times of Israel.
По данным армии Израиля, из палестинского анклава по южным районам страны было выпущено 37 ракет. В ответ самолеты израильских ВВС нанесли удары по ряду объектов, принадлежащих группировке ХАМАС. Бомбардировкам были подвергнуты тренировочный лагерь ХАМАС, база, на которой производства оружия, бетонный завод, полигон и туннель, используемый группировкой в южной части Газы. В пресс-службе израильской армии заявили, что эти удары нанесли серьезный ущерб способности ХАМАС укрепляться и вооружаться. Палестинские СМИ передают, что в северной и центральной части Газы были слышны сильные взрывы.
Ранее сообщалось, что 2 мая, во второй половине дня, по Израилю из сектора Газа были выпущены 22 ракеты. Сирены тревоги зазвучали в Сдероте, Нир-Аме, Сде-Аврааме, Эрезе и некоторых других израильских городах. В результате падения ракеты на строительную площадку в Сдероте пострадали трое строителей.