Пентагон дополнительно разместит 1,5 тыс бойцов на границе США с Мексикой

В Министерстве обороны США заявили, что Пентагон дополнительно разместит 1,5 тыс бойцов на границе с Мексикой для административной работы. Об этом сообщает РИА Новости.

"По запросу министерства внутренней безопасности министр обороны Ллойд Остин одобрил временное увеличение персонала Пентагона на 1,5 тыс человек для поддержки усилий пограничной службы на юго-западной границе", — говорится в заявлении Пентагона.

В ведомстве подчеркнули, что в течение 90 дней военнослужащие заполнят пробелы в критических сферах, включая мониторинг и ввод информации, охрану складов. Там подчеркнули, что военнослужащие не будут участвовать в деятельности правоохранительных органов. Ранее Соединенные Штаты обвинили лидеров базирующегося в Мексике картеля Синалоа в проведении операции по незаконному обороту фентанила. По словам генерального прокурора США Меррика Гарланда, китайские химические и фармацевтические компании также участвуют в обороте.