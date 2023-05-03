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Пентагон дополнительно разместит 1,5 тыс бойцов на границе США с Мексикой

В Министерстве обороны США заявили, что Пентагон дополнительно разместит 1,5 тыс бойцов на границе с Мексикой для административной работы. Об этом сообщает РИА Новости.

Пентагон дополнительно разместит 1,5 тыс бойцов на границе США с Мексикой
© Gregory Bull/AP

"По запросу министерства внутренней безопасности министр обороны Ллойд Остин одобрил временное увеличение персонала Пентагона на 1,5 тыс человек для поддержки усилий пограничной службы на юго-западной границе", — говорится в заявлении Пентагона.

В ведомстве подчеркнули, что в течение 90 дней военнослужащие заполнят пробелы в критических сферах, включая мониторинг и ввод информации, охрану складов. Там подчеркнули, что военнослужащие не будут участвовать в деятельности правоохранительных органов. Ранее Соединенные Штаты обвинили лидеров базирующегося в Мексике картеля Синалоа в проведении операции по незаконному обороту фентанила. По словам генерального прокурора США Меррика Гарланда, китайские химические и фармацевтические компании также участвуют в обороте.

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