Таллин купил у Израиля ударные дроны на сумму свыше €100 млн
Военное ведомство Эстонии и израильская компания Israel Aerospace Industries (IAI) подписали контракт на поставку ударных беспилотников для эстонской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Эстонии. Эта закупка является одним из самих дорогих оборонных приобретений Эстонии, подчеркнули в Таллине, ее стоимость превышает €100 млн.
При заключении контракта был показан макет ударного дрона Mini Harop. Глава IAI Боаз Леви назвал его представителем нового поколения дронов, оснащенного высококачественной электронно-оптической системой наведения в дневных и ночных условиях. Леви также отметил, что Эстония является стратегическим партнером IAI, и заключенный контракт отражает "растущее доверие" между израильской компанией и официальным Таллиным. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сказал, что перед поставкой израильских дронов будет проведено обучение эстонских военных как на территории Эстонии, так, возможно, и в Израиле.
Первые партии ударных беспилотников прибудут в Эстонию из Израиля в 2024 году. Ранее сообщалось, что Государственный центр оборонных инвестиций при министерстве обороны Эстонии (RKIK) подписал контракт с финской компанией Sako на поставку снайперских винтовок на €40 млн.