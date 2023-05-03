Таллин купил у Израиля ударные дроны на сумму свыше €100 млн

Военное ведомство Эстонии и израильская компания Israel Aerospace Industries (IAI) подписали контракт на поставку ударных беспилотников для эстонской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Эстонии. Эта закупка является одним из самих дорогих оборонных приобретений Эстонии, подчеркнули в Таллине, ее стоимость превышает €100 млн.

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При заключении контракта был показан макет ударного дрона Mini Harop. Глава IAI Боаз Леви назвал его представителем нового поколения дронов, оснащенного высококачественной электронно-оптической системой наведения в дневных и ночных условиях. Леви также отметил, что Эстония является стратегическим партнером IAI, и заключенный контракт отражает "растущее доверие" между израильской компанией и официальным Таллиным. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сказал, что перед поставкой израильских дронов будет проведено обучение эстонских военных как на территории Эстонии, так, возможно, и в Израиле.