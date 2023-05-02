На Украине рассказали о дальнейшей судьбе раненых солдат ВСУ

Солдат и офицеров ВСУ, вышедших из строя по ранению и не способных далее участвовать в боевых действиях, планируется назначать на различные вакантные должности, рассказала в своем Telegram-канале замминистра обороны Украины Анна Маляр. Об этом пишет РИА «Новости».

Маляр пояснила, что в настоящее время число должностей на порядок больше, чем раненых бойцов и командиров.

По ее словам, в настоящее время сотрудники ведомства готовят необходимые документы с тем, чтобы внедрить эту инициативу.