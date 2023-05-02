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На Украине рассказали о дальнейшей судьбе раненых солдат ВСУ

Солдат и офицеров ВСУ, вышедших из строя по ранению и не способных далее участвовать в боевых действиях, планируется назначать на различные вакантные должности, рассказала в своем Telegram-канале замминистра обороны Украины Анна Маляр. Об этом пишет РИА «Новости».

На Украине рассказали о дальнейшей судьбе раненых солдат ВСУ
© globallookpress.com

Маляр пояснила, что в настоящее время число должностей на порядок больше, чем раненых бойцов и командиров.

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По ее словам, в настоящее время сотрудники ведомства готовят необходимые документы с тем, чтобы внедрить эту инициативу.

Напомним, что ранее в Минобороны России заявили о значительных потерях ВСУ в ходе специальной операции. В частности, в апреле противник потерял свыше 15 тысяч военных.

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