Израиль приступил к нанесению ударов по целям в секторе Газа
Военные Израиля приступили к обстрелу целей на территории сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба армии страны.
«Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют», – сказано в сообщении.
Дополнительная информация о происходящем пока не поступала.
Напомним, что ранее армия обороны Израиля сообщила о ракетном обстреле со стороны сектора Газа. По имеющимся данным, в результате обстрелов пострадало несколько человек, пятеро были госпитализированы.