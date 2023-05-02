Израиль приступил к нанесению ударов по целям в секторе Газа

Военные Израиля приступили к обстрелу целей на территории сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба армии страны.

«Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют», – сказано в сообщении.

Дополнительная информация о происходящем пока не поступала.