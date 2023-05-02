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Израиль приступил к нанесению ударов по целям в секторе Газа

Военные Израиля приступили к обстрелу целей на территории сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба армии страны.

Израиль приступил к нанесению ударов по целям в секторе Газа
© globallookpress.com

«Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют», – сказано в сообщении.

Дополнительная информация о происходящем пока не поступала.

Напомним, что ранее армия обороны Израиля сообщила о ракетном обстреле со стороны сектора Газа. По имеющимся данным, в результате обстрелов пострадало несколько человек, пятеро были госпитализированы.

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