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Израильские летчики атаковали гражданские объекты в Алеппо

Два истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удары по ряду объектов гражданской инфраструктуры в сирийской провинции Алеппо, рассказал на брифинге замруководителя ЦПВС контр-адмирал Олег Гуринов. Об этом пишет РИА «Новости».

Израильские летчики атаковали гражданские объекты в Алеппо
© globallookpress.com

Гуринов пояснил, что инцидент произошел в понедельник вечером, 1 мая.

Аэропорт в сирийском Алеппо приостановил работу

По его данным, в результате ракетно-бомбового удара один человек погиб, семеро получили ранения. Кроме того, получила значительные повреждения взлетно-посадочная полоса международного аэропорта.

Напомним, что ВВС Израиля ранее также предпринимали атаки на международный аэропорт «Эн-Найраб». Так, 7 марта его атаковали четыре израильских боевых самолета.

После удара работа аэропорта была приостановлена. Воздушные суда не могли доставлять в него грузы гуманитарного назначения.

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