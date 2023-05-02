Израильские летчики атаковали гражданские объекты в Алеппо

Два истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удары по ряду объектов гражданской инфраструктуры в сирийской провинции Алеппо, рассказал на брифинге замруководителя ЦПВС контр-адмирал Олег Гуринов. Об этом пишет РИА «Новости».

Гуринов пояснил, что инцидент произошел в понедельник вечером, 1 мая.

По его данным, в результате ракетно-бомбового удара один человек погиб, семеро получили ранения. Кроме того, получила значительные повреждения взлетно-посадочная полоса международного аэропорта.

Напомним, что ВВС Израиля ранее также предпринимали атаки на международный аэропорт «Эн-Найраб». Так, 7 марта его атаковали четыре израильских боевых самолета.