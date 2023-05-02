ЕС выделит 500 млн евро на наращивание выпуска боеприпасов

Соответствующий закон поступит на рассмотрение 3 мая. По словам главы Еврокомиссии, закон должен способствовать расширению масштабов, а также ускорению производства боеприпасов. Урсула фон дер Ляйен также добавила, что эти инновации необходимы, потому что «Украина нуждается в боеприпасах сейчас».