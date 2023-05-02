ЕС выделит 500 млн евро на наращивание выпуска боеприпасов
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз планирует выделить 500 миллионов евро на наращивание производства боеприпасов.
Соответствующий закон поступит на рассмотрение 3 мая. По словам главы Еврокомиссии, закон должен способствовать расширению масштабов, а также ускорению производства боеприпасов. Урсула фон дер Ляйен также добавила, что эти инновации необходимы, потому что «Украина нуждается в боеприпасах сейчас».
«Это хорошая новость для Украины, это также хорошая новость для способности Европы защитить себя», – добавила она.
Ранее стало известно, что 3 мая США также объявят о новом пакете военной помощи Украине.