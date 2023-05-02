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В США рассказали о тестировании беспилотных танков

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли заявил, что Вашингтон проводит эксперименты с беспилотными аппаратами под водой, на воде и в воздухе. Об этом сообщает Foreign Affairs.

В США рассказали о тестировании беспилотных танков
© globallookpress.com

По словам Милли, в будущем США собираются развивать и технологию наземных беспилотников, в том числе беспилотные танки.

«Мы сейчас экспериментируем и разрабатываем беспилотные морские боевые машины, надводные и подводные. Мы проводим эксперименты с современными истребителями и бомбардировщиками, которые будут, по большому счету, беспилотными. Вы увидите в будущем грузовики, танки и наземные силы», – рассказал он.

Милли также добавил, что подобные технологии «очень-очень быстро» станут частью армии США. Он также считает, что потенциально Вашингтон может взять на вооружение искусственный интеллект и квантовые вычисления.

«Без сомнения, это будет иметь огромный эффект в проведении военных операций в будущем. Как и раньше, страна, которая оптимизирует эти технологии для ведения военных действий, будет иметь решающее преимущество», – добавил он.

Ранее Милли заявил, что Украина готова к контрнаступлению.

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