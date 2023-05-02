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Пригожин рассказал о продвижении ЧВК «Вагнер» в Артемовске

Российские силы за сутки продвинулись в Артемовске (украинское название — Бахмут) на 160 метров на разных направлениях. Об этом во вторник, 2 мая, рассказал основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, чьи слова приводятся в Telegram-канале его пресс-службы.

Пригожин рассказал о продвижении ЧВК «Вагнер» в Артемовске
© РИА Новости

Как заявил бизнесмен, под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся более «2,7 с копейками километров квадратных», бойцы «Вагнера» захватили 53 тысячи квадратных метров.

Украина обороняет Артемовск с августа 2022 года. Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил смысл боев за город тем, что контроль над ним позволит Вооруженным силам РФ наступать вглубь Украины. Министр назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ. В настоящее время город заблокирован с северной и южной окраин.

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