Пригожин рассказал о продвижении ЧВК «Вагнер» в Артемовске

Российские силы за сутки продвинулись в Артемовске (украинское название — Бахмут) на 160 метров на разных направлениях. Об этом во вторник, 2 мая, рассказал основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, чьи слова приводятся в Telegram-канале его пресс-службы.

Как заявил бизнесмен, под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся более «2,7 с копейками километров квадратных», бойцы «Вагнера» захватили 53 тысячи квадратных метров.