CNN: украинский солдат подтвердил готовность к контрнаступлению

«Мы [Украина] готовы и давно ждали контрнаступления. Мы завершили пополнение запасов <…> У нас не будет элемента неожиданности. Потому что каждый смартфон кричит об этом контрнаступлении», — рассказал Артур, его слова передает американский телеканал CNN.