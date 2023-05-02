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CNN: украинский солдат подтвердил готовность к контрнаступлению

Военнослужащие Украины (ВСУ) готовы к долгожданному контрнаступлению. Об том заявил украинский боец по имени Артур.

CNN: украинский солдат подтвердил готовность к контрнаступлению
© globallookpress.com

«Мы [Украина] готовы и давно ждали контрнаступления. Мы завершили пополнение запасов <…> У нас не будет элемента неожиданности. Потому что каждый смартфон кричит об этом контрнаступлении», — рассказал Артур, его слова передает американский телеканал CNN.

При этом он признался, что некоторые его сослуживцы не верят в успех наступления.

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Он отметил, что Украина завершила пополнение вооружения для наступления.

«Танки и HIMARS должны выполнять эту работу», — добавил он.

Ранее готовность ВСУ к контрнаступлению также подтвердил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли. При этом, он усомнился в успехе Киева, чем разозлил президента Украины Владимира Зеленского, сообщает газета Politico. Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Fox News допустил, что Украина намерена начать наступательные операции с 8 мая, передает «Национальная служба новостей». По мнению врио главы ДНР Дениса Пушилина, Запад вынудит Киев начать атаку для отработки военной помощи.

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