$79.96-0.5587.66-0.72

СМИ: США объявят о новом пакете военной помощи Украине в среду

США в среду объявят о новом пакете военной помощи Киеву

СМИ: США объявят о новом пакете военной помощи Украине в среду
© globallookpress.com

Вашингтон планирует в среду, 3 мая, объявить об очередном крупном пакете военной помощи Киеву, сообщает РИА «Новости».

Общий объем военной помощи составит порядка $300 млн. В пакет войдут разнообразные боеприпасы для полевой артиллерии.

Кроме того, ВСУ будет направлены грузовики, запчасти для ранее поставленных боевых машин, тяжелая техника, ракеты Hydra-70.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что поставки бронетехники украинским военным практически лишены смысла на фоне испытываемого ВСУ тяжелого снарядного голода.

По его словам, военнослужащим из-за недостатка боеприпасов нередко приходится отводить танки от линии соприкосновения.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий