СМИ: США объявят о новом пакете военной помощи Украине в среду

США в среду объявят о новом пакете военной помощи Киеву

Вашингтон планирует в среду, 3 мая, объявить об очередном крупном пакете военной помощи Киеву, сообщает РИА «Новости».

Общий объем военной помощи составит порядка $300 млн. В пакет войдут разнообразные боеприпасы для полевой артиллерии.

Кроме того, ВСУ будет направлены грузовики, запчасти для ранее поставленных боевых машин, тяжелая техника, ракеты Hydra-70.