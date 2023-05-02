СМИ: США объявят о новом пакете военной помощи Украине в среду
Вашингтон планирует в среду, 3 мая, объявить об очередном крупном пакете военной помощи Киеву, сообщает РИА «Новости».
Общий объем военной помощи составит порядка $300 млн. В пакет войдут разнообразные боеприпасы для полевой артиллерии.
Кроме того, ВСУ будет направлены грузовики, запчасти для ранее поставленных боевых машин, тяжелая техника, ракеты Hydra-70.
Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что поставки бронетехники украинским военным практически лишены смысла на фоне испытываемого ВСУ тяжелого снарядного голода.
По его словам, военнослужащим из-за недостатка боеприпасов нередко приходится отводить танки от линии соприкосновения.