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Грузия отказалась от участия в учениях НАТО Defender 2023

Грузинские военные не планируют принимать участие в многонациональных маневрах Defender 2023. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобороны Грузии.

Грузия отказалась от участия в учениях НАТО Defender 2023
© globallookpress.com

В ведомстве пояснили, что провели ряд консультаций с Пентагоном. С учетом рекомендаций стратегического партнера было принято решение не участвовать в масштабных двухмесячных учениях, проходящих в Европе.

Грузинские силы обороны, отметили в пресс-службе, сосредоточатся на наиболее актуальных задачах. В частности, займутся повышением боеготовности, оперативной совместимости с военнослужащими Североатлантического альянса, обмене опытом.

Военнослужащие ВС Грузии принимают активное участие в разнообразных маневрах, напомнили в министерстве. Так, в 2023 году они уже выезжали на международные учения в ФРГ, Турцию, Словакию и Нидерланды.

Кроме того, запланировано участие сил обороны в мероприятиях, проходящих в Италии, Болгарии, Соединенном Королевстве, Эстонии и других государствах, резюмировали в пресс-службе.

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