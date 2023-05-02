Грузия отказалась от участия в учениях НАТО Defender 2023

Грузинские военные не планируют принимать участие в многонациональных маневрах Defender 2023. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобороны Грузии.

В ведомстве пояснили, что провели ряд консультаций с Пентагоном. С учетом рекомендаций стратегического партнера было принято решение не участвовать в масштабных двухмесячных учениях, проходящих в Европе.

Грузинские силы обороны, отметили в пресс-службе, сосредоточатся на наиболее актуальных задачах. В частности, займутся повышением боеготовности, оперативной совместимости с военнослужащими Североатлантического альянса, обмене опытом.

Военнослужащие ВС Грузии принимают активное участие в разнообразных маневрах, напомнили в министерстве. Так, в 2023 году они уже выезжали на международные учения в ФРГ, Турцию, Словакию и Нидерланды.