Грузия отказалась от участия в учениях НАТО Defender 2023
Грузинские военные не планируют принимать участие в многонациональных маневрах Defender 2023. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобороны Грузии.
В ведомстве пояснили, что провели ряд консультаций с Пентагоном. С учетом рекомендаций стратегического партнера было принято решение не участвовать в масштабных двухмесячных учениях, проходящих в Европе.
Грузинские силы обороны, отметили в пресс-службе, сосредоточатся на наиболее актуальных задачах. В частности, займутся повышением боеготовности, оперативной совместимости с военнослужащими Североатлантического альянса, обмене опытом.
Военнослужащие ВС Грузии принимают активное участие в разнообразных маневрах, напомнили в министерстве. Так, в 2023 году они уже выезжали на международные учения в ФРГ, Турцию, Словакию и Нидерланды.
Кроме того, запланировано участие сил обороны в мероприятиях, проходящих в Италии, Болгарии, Соединенном Королевстве, Эстонии и других государствах, резюмировали в пресс-службе.