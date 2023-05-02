США объявят о новом пакете военной помощи Украине

США в среду, 3 мая, объявят о новом пакете военной помощи Украине на 300 миллионов долларов. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванные источники.

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По их информации, новый пакет будет включать в себя артиллерийские и минометные боеприпасы, грузовики, тяжелую технику, запасные части и ракеты Hydra-70.