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США объявят о новом пакете военной помощи Украине

США в среду, 3 мая, объявят о новом пакете военной помощи Украине на 300 миллионов долларов. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванные источники.

США объявят о новом пакете военной помощи Украине
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По их информации, новый пакет будет включать в себя артиллерийские и минометные боеприпасы, грузовики, тяжелую технику, запасные части и ракеты Hydra-70.

Ранее в Вашингтоне анонсировали, что вскоре предоставят Киеву дополнительные пакеты военной помощи. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга добавил, что США предоставили Киеву почти все, что Вооруженные силы Украины просили «для наступательных операций, которые они хотят провести весной».

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