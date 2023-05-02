На военном объекте КСИР в Дамгане произошел взрыв

Взрыв произошел на одном из военных объектов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в городе Дамган, расположенном в провинции Семнан на севере страны. Об этом во вторник сообщило агентство Tasnim.

По его сведениям, взрыв в результате несчастного случая произошел вечером во вторник во время перевозки боеприпасов в одном из центров подготовки КСИР на окраине города Дамган. Причина инцидента расследуется, дополнительная информация будет объявлена позже.