Россиян предупредили о фейковых рассылках об угрозе удара дронами

Более тысячи жителей Подмосковья получили в мессенджере Telegram ложные сообщения об угрозе удара беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). О фейковой рассылке россиян предупредил SHOT в своем Telegram-канале.

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По данным издания, ложные сообщения поступали пользователям от фейковых аккаунтов МЧС. Авторы посланий уведомляли о якобы существующей угрозе атак БПЛА и призывали жителей спускаться в убежища. Сообщения активно рассылались жителям города Лыткарино Московской области.

«Оперативная информация. РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — прим. «Ленты.ру»): "Внимание! В Лыткарино угроза удара БПЛА. Срочно спуститесь в подвал"», — гласит текст фейковой рассылки.

При этом подобные сообщения были отправлены с аккаунтов, не имеющих отношения к МЧС.

В конце марта хакеры взломали несколько радиостанций в Крыму и распространили сообщения о подготовке к эвакуации. Вскоре после этого советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что утверждения об эвакуации не соответствуют действительности.