$79.96-0.5587.66-0.72

Россиян предупредили о фейковых рассылках об угрозе удара беспилотниками

Более тысячи жителей Подмосковья получили в мессенджере Telegram ложные сообщения об угрозе удара беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). О фейковой рассылке россиян предупредил SHOT в своем Telegram-канале.

Россиян предупредили о фейковых рассылках об угрозе удара дронами
© Unsplash

По данным издания, ложные сообщения поступали пользователям от фейковых аккаунтов МЧС. Авторы посланий уведомляли о якобы существующей угрозе атак БПЛА и призывали жителей спускаться в убежища. Сообщения активно рассылались жителям города Лыткарино Московской области.

«Оперативная информация. РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — прим. «Ленты.ру»): "Внимание! В Лыткарино угроза удара БПЛА. Срочно спуститесь в подвал"», — гласит текст фейковой рассылки.

При этом подобные сообщения были отправлены с аккаунтов, не имеющих отношения к МЧС.

В конце марта хакеры взломали несколько радиостанций в Крыму и распространили сообщения о подготовке к эвакуации. Вскоре после этого советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что утверждения об эвакуации не соответствуют действительности.

Перед этим сообщалось, что в эфире нескольких радиостанций и телеканалов в Москве прозвучала информация о воздушной тревоге. В МЧС назвали эти данные недостоверными и объяснили их появление взломом.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий