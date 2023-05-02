В России рассказали об особенностях применения комплекса «Штурм-С»

«"Штурм-С" — это пусковая установка на гусеничной базе, роботизированная. Отстреливает ракету, автоматически сбрасывает контейнер, заряжается новым контейнером с ракетой. Может применяться по любым наземным целям, объектом может быть здание, бронемашина, может стрелять по вертолетам», — сказал эксперт.