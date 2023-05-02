$79.96-0.5587.66-0.72

В США заявили, что не хотят войны с Россией

Соединенные Штаты не стремятся к войне с Россией, но обращают внимание на вероятность эскалации конфликта на Украине. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли в интервью журналу Foreign Affairs.

В США заявили, что не хотят войны с Россией
© globallookpress.com

"Я думаю, все заинтересованы в том, чтобы не допустить эскалации. Россия не хочет войны с НАТО или США, а НАТО и США не хотят войны с Россией. Так что это отвечает интересам каждой стороны, и Украина определенно не хочет войны подобного масштаба на своей территории", - отметил он.

Вместе с тем, по словам Милли, "существует реальная вероятность эскалации".

"Изо дня в день мы оцениваем вероятность эскалации в связи с любыми действиями, которые предпринимаем мы или россияне", - продолжил он.

"Последствия вооруженного конфликта между США и Россией или любой страной НАТО и Россией были бы разрушительными для обеих сторон. Все заинтересованы в том, чтобы не допустить этого", - подчеркнул военачальник.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий