В США заявили, что не хотят войны с Россией

"Изо дня в день мы оцениваем вероятность эскалации в связи с любыми действиями, которые предпринимаем мы или россияне", - продолжил он.



"Последствия вооруженного конфликта между США и Россией или любой страной НАТО и Россией были бы разрушительными для обеих сторон. Все заинтересованы в том, чтобы не допустить этого", - подчеркнул военачальник.