Минобороны Грузии объяснило неучастие в учениях НАТО

Министерство обороны Грузии объяснило решение не участвовать в крупномасштабных учениях НАТО и государств – партнеров Североатлантического альянса Defender, которые начались на днях в Европе, подготовкой к другим маневрам, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сказано в заявлении грузинского военного ведомства, в нынешнем году Грузия уже участвовала в международных учениях в Турции, Германии, Словакии и Нидерландах.

Кроме того, Грузия в этом году примет участие в международных учениях, которые пройдут непосредственно на ее территории, а также в Эстонии, Польше, Болгарии, Италии, Румынии, Англии, Азербайджане и других странах.

«Что касается учений Defender, исходя из целей и задач Сил обороны Грузии и на основании рекомендаций с главными стратегическими партнерами, было решено сосредоточить ресурсы на таких маневрах, которые больше подходят для усиления боевой готовности и совместимости со странами НАТО и партнерами Североатлантического альянса», – отмечено в заявлении Минобороны.