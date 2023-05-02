Американский генерал высказался о сроках завершения конфликта на Украине

«Я считаю, что для любой из сторон достижение своих политических целей — а война означает достижение политических целей военными средствами — будет очень сложным, очень тяжелым. И, честно говоря, я не думаю, что есть вероятность того, что это произойдет в этом году», — приводит слова американского генерала ТАСС.