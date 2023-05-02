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Американский генерал высказался о сроках завершения конфликта на Украине

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли высказался о сроках завершения конфликта на Украине. В интервью журналу Foreign Affairs он заявил, что боевые действия вряд ли прекратятся в 2023 году.

Американский генерал высказался о сроках завершения конфликта на Украине
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«Я считаю, что для любой из сторон достижение своих политических целей — а война означает достижение политических целей военными средствами — будет очень сложным, очень тяжелым. И, честно говоря, я не думаю, что есть вероятность того, что это произойдет в этом году», — приводит слова американского генерала ТАСС.

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Ранее в мае главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный провел телефонный разговор с Марком Милли. В ходе беседы Залужный рассказал о ситуации на линии фронта и поднял вопрос о необходимости своевременной отправки вооружений на Украину в достаточном количестве.

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