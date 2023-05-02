В Италии открестились от переданных Украине неисправных западных САУ

«[M109L] это устаревшие машины, которые в Италии не использовались. Именно по этой причине перед отправкой они были переданы американской компании для технического обслуживания, чтобы вернуть их в рабочее состояние. Возможно, как раз при прохождении технического обслуживания и возникла проблема. В любом случае список поставок из Италии, перечень которых был составлен еще предыдущим правительством, насчитывает около сотни машин», — говорится в комментарии.