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В Италии открестились от переданных Украине неисправных западных САУ

Передачей неисправных самоходных артиллерийских установок (САУ) M109L из военных запасов занималось предыдущее правительство страны, Минобороны Италии не виновно в плачевном состоянии переданных Украине 20 единиц техники. Так публикацию о передаче не готовых к бою САУ для украинской армии прокомментировали представители итальянского военного ведомства, сообщает газета Il fatto Quotiiano.

В Италии открестились от переданных Украине неисправных западных САУ
© Lenta.ru

«[M109L] это устаревшие машины, которые в Италии не использовались. Именно по этой причине перед отправкой они были переданы американской компании для технического обслуживания, чтобы вернуть их в рабочее состояние. Возможно, как раз при прохождении технического обслуживания и возникла проблема. В любом случае список поставок из Италии, перечень которых был составлен еще предыдущим правительством, насчитывает около сотни машин», — говорится в комментарии.

По информации итальянских военных, каких-либо запасных деталей для этих САУ в итоге Киевом получено не было.

«Установки простояли без дела несколько месяцев и теперь, похоже, их везут обратно, чтобы завершить необходимые ремонтные работы на территории Италии или Бельгии», — уточнили в Минобороны.

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники в украинском Минобороны сообщила, что Украина в рамках военной помощи от Италии получила 20 единиц неисправных САУ западного производства M109L.

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