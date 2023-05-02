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На Украине опровергли информацию о гибели командующего Игоря Танцюры

Информация о гибели командующего силами теробороны ВСУ Игоря Танцюры не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь ТРО Денис Зелинский. Об этом пишет RT.

На Украине отреагировали на сообщение о гибели командующего теробороной ВСУ
© Официальный сайт президента Украины

Зелинский подчеркнул, что попавшие в СМИ данные не соответствуют действительности. Он уточнил, что все руководители теробороны «живы и здоровы».

Пригожин заявил о возможном уничтожении главы теробороны ВСУ

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил журналистам, что полевая артиллерия компании уничтожила бронеавтомобиль, в котором мог находиться Танцюра.

Бизнесмен отметил, что машина двигалась в сторону Артемовска.

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