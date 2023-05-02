В Польше уточнили тип найденной на территории страны ракеты

Ракета, найденная в лесу вблизи Быдгоща, может быть российской. Об этом сообщает Onet со ссылкой на источники.

По данным портала, польские военные считают, что ракета была выпущена с самолета РФ с территории Белоруссии несколько месяцев назад. Предполагается, что речь идет об авиационной крылатой ракете Х-55.

«У нас пока нет стопроцентного подтверждения этого факта, но многое указывает на то, что речь идет о произошедшей несколько месяцев назад ситуации», — рассказал собеседник Onet.