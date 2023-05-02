На Украине продлили военное положение

Верховная рада Украины во вторник, 2 мая, приняла законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней, рассказал парламентарий Ярослав Железняк. Об этом пишет РИА «Новости».

Железняк пояснил, что срок действия военного положения продлевается на 90 дней, с 5.30 20 мая 2023 года до 18 августа 2023 года.

Напомним, что власти Украины с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения. На следующий день было объявлено о всеобщей мобилизации.

Согласно законам, во время действия военного положения военнообязанным мужчинам запрещается покидать страну.