На Украине продлили военное положение

Верховная рада продлила сроки военного положения и мобилизации
Верховная рада Украины во вторник, 2 мая, приняла законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней, рассказал парламентарий Ярослав Железняк. Об этом пишет РИА «Новости».
Железняк пояснил, что срок действия военного положения продлевается на 90 дней, с 5.30 20 мая 2023 года до 18 августа 2023 года.
Напомним, что власти Украины с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения. На следующий день было объявлено о всеобщей мобилизации.
Согласно законам, во время действия военного положения военнообязанным мужчинам запрещается покидать страну.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 1 мая, украинский лидер Владимир Зеленский внес в Раду соответствующие законопроекты.