Пригожин заявил о возможном уничтожении главы теробороны ВСУ
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о возможной ликвидации командующего силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюра. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Пригожина, артиллерия ЧВК «Вагнер» уничтожила бронеавтомобиль, в котором мог находиться Танцюра. Пригожи также уточнил, что уничтоженная техника двигалась в сторону Артёмовска.
«В настоящий момент уточняем данную информацию», – добавил он.
Ранее Евгений Пригожин предостерег ВСУ от переброски дополнительных сил в Артёмовск.